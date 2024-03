Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт сыграет в фильме Marvel только при одном условии

Американская актриса Кристен Стюарт стала гостем подкаста Not Skinny But Not Fat, где поделилась своим мнением о фильмах Marvel. Звезда «Сумерек» усомнилась в том, что когда-нибудь сыграет в супергероике из-за их «алгоритмических корней».

По словам Стюарт, она готова сыграть в фильме Marvel только при одном условии — если её пригласит достойный режиссёр. В пример девушка привела Гретту Гервиг, постановщицу «Барби».

Я, скорее всего, никогда не буду сниматься в фильме Marvel. Это звучит как чёртов кошмар. От супергеройских фильмов ты получаешь алгоритмический, странный опыт, в котором вообще не чувствуешь свой личный вклад. Но, возможно, всё изменится. Как я смогу отказать, если… если однажды Грета Гервиг предложит мне сняться в фильме Marvel, то я это сделаю.

В том же подкасте Стюарт поделилась своими мыслями об Эдварде из «Сумерек», с которым у её героини был продолжительный роман.