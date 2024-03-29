Российская Team Spirit вылетела с мэйджора по CS 2 в Дании, отыграв семь матч-пойнтов

Команда Team Spirit проиграла FaZe Clan в четвертьфинальном матче PGL Major Copenhagen 2024 и покинула главный турнир по Counter-Strike 2, заняв 5–8-е место и заработав $ 45 тыс.

Российский коллектив уступил на карте MIrage (7:13), но затем смог отыграться, победив на Nuke во второй серии дополнительных раундов (19:16).

Решающее сражение на Vertigo проходило под диктовку соперников — 7:0 превратились в 12:5 и семь матч-пойнтов для FaZe Clan. Team Spirit смогли сравнять счёт, но уступили на «допах» — 14:16.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 (до прошлой осени коллективы играли в предыдущую версию шутера — CS:GO). Ранее на той же стадии чемпионат мира покинула другая российская команда, Cloud9.