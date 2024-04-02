Стартовали продажи российского планшета Kvadra_T — по цене в 42 тысячи рублей

Российский производитель Yadro объявил о старте продаж отечественного планшета Kvadra_T. Устройство уже поступило в продажу в розничных магазинах страны по цене в 42 тысячи рублей в двух цветах: «Серенити» и «Аргентум».

Kvadra_T получил 10,95-дюймовый IPS с разрешением Full HD+ и 8-ядерный процессор ARM с частотой до 2,4 ГГц. Планшет работает на базе операционной системы kvadraOS, основанной на открытой платформе Android Open Source Project (AOSP) от Google — она совместима с приложениями для ОС Android.

Гаджет получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор объёмом 9000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 20 Вт и разъёмом Type-C. Основная камера оснащена датчиком на 13 Мп, фронтальная — на 5 Мп.