Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Скандальный фильм «Брат 3» покажут на Каннском кинофестивале во Франции

Скандальный фильм «Брат 3» покажут на Каннском кинофестивале во Франции
Комментарии

Как сообщила продюсер Юлия Переверзева, скандальный фильм «Брат 3» отправится на Каннский кинофестиваль. Картину официально представят под названием THE BRATTT — предполагается, что авторы попробуют найти международного прокатчика ленты.

Фото: соцсети Юлии Переверзевой

Сразу после анонса «Брат 3» столкнулся с большим объёмом критики. Дело в том, что работа никак не связана с оригинальной дилогией Алексея Балабанова и рассказывает о бандитских разборках в Тамбове времён начала 2000-х. Несмотря на весь негатив в Сети, лента всё равно осталась под прежним названием и вышла в кинотеатрах России 1 февраля.

77-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт в период с 14 по 25 мая 2024 года во Франции. Председателем жюри выступит режиссёр «Барби» Гретта Гервиг.

Наш обзор фильма
Мы посмотрели фильм «Брат 3», чтобы вам не пришлось видеть этот позор. Обзор кино
Мы посмотрели фильм «Брат 3», чтобы вам не пришлось видеть этот позор. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android