Скандальный фильм «Брат 3» покажут на Каннском кинофестивале во Франции

Как сообщила продюсер Юлия Переверзева, скандальный фильм «Брат 3» отправится на Каннский кинофестиваль. Картину официально представят под названием THE BRATTT — предполагается, что авторы попробуют найти международного прокатчика ленты.

Фото: соцсети Юлии Переверзевой

Сразу после анонса «Брат 3» столкнулся с большим объёмом критики. Дело в том, что работа никак не связана с оригинальной дилогией Алексея Балабанова и рассказывает о бандитских разборках в Тамбове времён начала 2000-х. Несмотря на весь негатив в Сети, лента всё равно осталась под прежним названием и вышла в кинотеатрах России 1 февраля.

77-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт в период с 14 по 25 мая 2024 года во Франции. Председателем жюри выступит режиссёр «Барби» Гретта Гервиг.