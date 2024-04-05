Samsung показала особый защищённый детский планшет

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Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab A9 Kids Edition. Его главная фишка — предназначение для детского использования. Главное — безопасность, отметили в компании.

Устройство представляет собой модификацию оригинального Galaxy Tab A9 с защитным резиновым чехлом, который не только украшает устройство, но и обеспечивает его сохранность при случайных падениях. Дополнительно чехол оснащен специальной подставкой для комфортного просмотра контента. Также в комплекте идут наклейки.

Фото: Samsung

У детского гаджета на борту 8,7-дюймовый экран с разрешением 1340х800 пикселей, с чипом MediaTek Helio G99 и 4 ГБ оперативной памяти. Главная камера — 8 Мп, а ёмкость аккумулятора составляет 5100 мАч.

Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition уже продаётся в Малайзии и Индонезии примерно за $ 165 (приблизительно 15, 5 тыс. рублей).