Джоди Комер сыграет в фильме «28 лет спустя» — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что в ленте «28 лет спустя», которая выступит продолжением «28 дней спустя», сыграет Джоди Комер. Официально информацию пока не подтвердили.

Фильм решили разделить на две части — бюджет каждой из них будет $ 60 млн. Первую часть точно снимет Дэнни Бойл, поставивший «28 дней спустя», по сценарию Алекса Гарленда. О том, кто снимет вторую часть, пока неизвестно

Исполнительным продюсером продолжения станет Киллиан Мёрфи, а также обсуждается его возвращение к роли — в «28 дней спустя» он играл главного героя.

Оригинальная лента рассказывала про Джима. Парень приходит в себя в реанимационном отделении больницы. Он убеждается в том, что Лондон покинут людьми, повсюду видны последствия массовых беспорядков и хаоса.