Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джоди Комер сыграет в фильме «28 лет спустя» — инсайдер

Джоди Комер сыграет в фильме «28 лет спустя» — инсайдер
Комментарии

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что в ленте «28 лет спустя», которая выступит продолжением «28 дней спустя», сыграет Джоди Комер. Официально информацию пока не подтвердили.

Фильм решили разделить на две части — бюджет каждой из них будет $ 60 млн. Первую часть точно снимет Дэнни Бойл, поставивший «28 дней спустя», по сценарию Алекса Гарленда. О том, кто снимет вторую часть, пока неизвестно

Исполнительным продюсером продолжения станет Киллиан Мёрфи, а также обсуждается его возвращение к роли — в «28 дней спустя» он играл главного героя.

Оригинальная лента рассказывала про Джима. Парень приходит в себя в реанимационном отделении больницы. Он убеждается в том, что Лондон покинут людьми, повсюду видны последствия массовых беспорядков и хаоса.

Материалы по теме
Главное аниме года: «Поднятие уровня в одиночку» превзошло все ожидания
Главное аниме года: «Поднятие уровня в одиночку» превзошло все ожидания
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android