Руководитель DC Comics Джеймс Ганн снова ответил на вопросы фанатов в соцсети Threads. В одном из сообщений он подтвердил, что главным злодеем в фильме «Супермен» выступит Лекс Лютер. Роль антагониста исполнит актёр Николас Холт («Люди Икс: Первый класс»).

Согласно комиксам, Лекс Лютер — заклятый враг Супермена. Поэтому неудивительно, почему Джеймс Ганн решил выбрать главным злодеем будущей картины именно его.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо.

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года.