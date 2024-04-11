Дэйв Батиста озвучит главного злодея в продолжении мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Кинокомпания Paramount Pictures поделилась первыми деталями мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха», основанного на одноимённом мультсериале. Главные роли в произведении озвучат Эрик Нам («Мой шумный дом») и Дэйв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики»), последний сыграет злодея.

У нового «Аватара» пока нет даты выхода и сюжетной завязки. Известно, что за проект отвечают создатели оригинального мультсериала: Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко. Режиссёром выступит Лорен Монтгомери, которая поставила несколько эпизодов «Легенды об Аанге».

Мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» выйдет в прокат 10 октября 2025 года. Это будет первая часть в грядущей трилогии, у остальных проектов пока нет даже примерной даты выхода.