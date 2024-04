Подписка GTA+ с играми и бонусами от Rockstar подорожала на 40% по всему миру

Журналисты издания VGC обратили внимание, что Rockstar Games повысила цену подписки GTA Plus во всём мире. В Великобритании её стоимость увеличилась на 40%, а в США и Европе — на 33%. Причины такого решения представители компании пока не раскрывают.

Подписка GTA Plus была запущена в марте 2022 года. Она награждает своих обладателей множеством бонусов в GTA Online, а также открывает доступ к ряду игр компании, включая Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Ко всему прочему, скоро в каталоге появятся Bully и LA Noire.

Согласно официальной информации от Rockstar Games, релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series. После этого тайтл наверняка доберётся и до ПК.