Стали известны шансы выпадения предметов разной редкости в новом ивенте Dota 2

Датамайнер рассчитал вероятность выпадения наград разной ценности в лавке конфет, доступной в рамках ивента для Dota 2 «Павшая корона».

Цена предметов разной редкости и шанс их выпадения:

Сеты (4 конфеты) — 63,1%;

Варды (5 конфет) — 12,62%;

Курьеры (5 конфет) — 9,46%;

Сокровищницы старого типа (8 конфет) — 6,31%;

Анонсеры (9 конфет) — 4,73%;

Immortal-сокровищницы (12 конфет) — 3,15%;

Монеты магазина (14 конфет) — 0,315%;

Арканы (16 конфет) — 0,315%.

Лавка конфет (конфетный караван) — одна из локаций нового внутриигрового ивента в Dota 2 «Павшая корона». Открыв этот объект, игрок может обменивать свои конфеты, заработанные в рамках прохождения события, на награды, среди которых есть как наборы на героев, так и предметы редкости «Arcana».