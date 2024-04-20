Стали известны шансы выпадения предметов разной редкости в новом ивенте Dota 2
Датамайнер рассчитал вероятность выпадения наград разной ценности в лавке конфет, доступной в рамках ивента для Dota 2 «Павшая корона».
Цена предметов разной редкости и шанс их выпадения:
- Сеты (4 конфеты) — 63,1%;
- Варды (5 конфет) — 12,62%;
- Курьеры (5 конфет) — 9,46%;
- Сокровищницы старого типа (8 конфет) — 6,31%;
- Анонсеры (9 конфет) — 4,73%;
- Immortal-сокровищницы (12 конфет) — 3,15%;
- Монеты магазина (14 конфет) — 0,315%;
- Арканы (16 конфет) — 0,315%.
Лавка конфет (конфетный караван) — одна из локаций нового внутриигрового ивента в Dota 2 «Павшая корона». Открыв этот объект, игрок может обменивать свои конфеты, заработанные в рамках прохождения события, на награды, среди которых есть как наборы на героев, так и предметы редкости «Arcana».
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