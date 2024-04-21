Apple отказалась от чехлов FineWoven для iPhone из-за массовых жалоб — инсайдер

Как сообщает инсайдер и коллекционер техники Apple под ником Kosutami, корпорация Тима Кука отказалась от производства чехлов, ремешков и других аксессуаров под брендом FineWoven. Это решения компания якобы приняла из-за массовых жалоб обычных пользователей и общего несоответствия качеству бренда Apple.

В ближайшее время корпорация распродаст остатки аксессуаров FineWoven и перейдёт на новый материал. Каких-либо деталей о нём пока нет.

Apple представила линейку оригинальных чехлов FineWoven вместе с анонсом iPhone 15 осенью 2023 года. Это тканевые аксессуары, которые пришли на замену кожаным накладкам. По задумке, FineWoven должен был стать новым стандартом для будущих устройств компании, однако качество материала оказалось ниже ожиданий корпорации.