Пиковый онлайн Dota 2 после выхода «Павшей короны» показал лучшее значение с осени 2022-го

Максимальное количество игроков, одновременно находящихся в клиенте Dota 2, в этом месяце превысило 900 тыс. человек. В последний раз столько пользователей было в игре в ноябре 2022 года.

Приток игроков в Dota 2 связан с выходом обновления «Павшая корона». В рамках данного апдейта Valve добавила в игру новый ивент с заданиями и наградами, а также предметы качества Arcana для таких героев, как Vengeful Spirit и Skywrath Mage.

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В последний пиковый онлайн Dota 2 доходил до таких показателей в ноябре 2022 года, когда разработчики игры бесплатно раздавали внутриигровой боевой пропуск и арканы всем активным игрокам. В последние месяцы максимальное количество пользователей, находящихся в игре, колебалось от 600 тыс. до 800 тыс. человек.