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Состав Cloud9 по CS 2 покинули ещё два игрока — инсайдер

Состав Cloud9 по CS 2 покинули ещё два игрока — инсайдер
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Инсайдер Counter-Strike 2 Алексей OverDrive Бирюков сообщил о том, что российскую команду Cloud9 по CS 2 покинули игроки Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий.

Официальной информации от Cloud9 на тему данных изменений в составе команды по Counter-Strike 2 пока не было. Абай HObbit Хасенов представлял клуб с апреля 2022 года, а Илья Perfecto Залуцкий присоединился к ростеру в июле 2023-го.

Состав Cloud9 на данный момент:

  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Кирилл Boombl4 Михайлов;
  • Абай HObbit Хасенов (?);
  • Илья Perfecto Залуцкий (?);
  • Константин Groove Пикинер (тренер).

Ранее команду Cloud9 по Counter-Strike 2 покинул киберспортсмен Денис electroNic Шарипов, присоединившийся к Virtus.pro. После этого состав Кирилла Boombl4 Михайлова выступил в квалификациях к Esports World Cup 2024 с Даниилом alpha Дёминым в качестве стенд-ина, однако коллектив уступил ростеру Sashi Esport и покинул отборочные.

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