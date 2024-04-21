Состав Cloud9 по CS 2 покинули ещё два игрока — инсайдер

Инсайдер Counter-Strike 2 Алексей OverDrive Бирюков сообщил о том, что российскую команду Cloud9 по CS 2 покинули игроки Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий.

Официальной информации от Cloud9 на тему данных изменений в составе команды по Counter-Strike 2 пока не было. Абай HObbit Хасенов представлял клуб с апреля 2022 года, а Илья Perfecto Залуцкий присоединился к ростеру в июле 2023-го.

Состав Cloud9 на данный момент:

Сергей Ax1Le Рыхторов;

Кирилл Boombl4 Михайлов;

Абай HObbit Хасенов (?);

Илья Perfecto Залуцкий (?);

Константин Groove Пикинер (тренер).

Ранее команду Cloud9 по Counter-Strike 2 покинул киберспортсмен Денис electroNic Шарипов, присоединившийся к Virtus.pro. После этого состав Кирилла Boombl4 Михайлова выступил в квалификациях к Esports World Cup 2024 с Даниилом alpha Дёминым в качестве стенд-ина, однако коллектив уступил ростеру Sashi Esport и покинул отборочные.