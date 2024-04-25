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Провал фильма «Образцовый самец 2» напугал Бена Стиллера

Провал фильма «Образцовый самец 2» напугал Бена Стиллера
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Бен Стиллер в интервью рассказал, что был шокирован плохими отзывами на фильм «Образцовый самец 2». Он понимал, что картина могла не понравиться людям, но не ожидал, чтобы настолько сильно.

По словам Стиллера, после шквала критики он растерялся и не знал, что ему делать. Но актёр не стал отрицать своей вины в том, что лента не понравилась людям.

Я думал, что все этого хотели. А потом я подумал: «Я, должно быть, действительно облажался. Не зря там такие ужасные отзывы». Меня это ошеломило. Я напугался. Это определённо повлияло на меня.

«Образцовый самец» рассказывал историю Дерека Зуландера, который был топовой моделью среди мужчин. Однажды на церемонии вручения премии мужчинам-моделям в приз у него отобрал главный конкурент Хэнсел. Главные роли сыграли Бен Стиллер и Оуэн Уилсон.

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