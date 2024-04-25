Якутский фильм «Карина» начали показывать в кинотеатрах России

По информации ТАСС, фильм «Карина», который сняли в Якутии, выходит в российский прокат уже сегодня. Об этом сообщила режиссёр и продюсер Марианна Сиэгэн.

Ленту в кинотеатрах региона начали показывать с 11 апреля, а с сегодняшнего дня фильм будет показан в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Улан-Удэ, Хабаровске и других городах.

«Карина» основана на реальных событиях и рассказывает о четырёхлетней девочке, которая таинственным образом исчезает из своего дома в крошечной деревушке на краю бескрайнего леса. На её поиски отправляются сотни людей, прочёсывая всю близлежащую территорию. Спустя 12 дней спасатели уже были готовы опустить руки, однако девочка оказывается необычайно находчивой для своих лет.

Лента установила рекорд, заработав за первый уикенд 12,9 млн рублей. «Карина» стала самым успешным якутским фильмом в прокате, опередив фильм «Айта» режиссёра Степана Бурнашева.