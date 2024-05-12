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Sony скоро представит LEGO-игру по вселенной Horizon — инсайдеры

Sony скоро представит LEGO-игру по вселенной Horizon — инсайдеры
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Инсайдер под ником Kurakasis заявил, что Sony и LEGO работают над совместным проектом по некой известной вселенной. Он не был уверен, о чём именно идёт речь: о специальном ивенте или полноценной большой игре.

Чуть позже авторитетный инсайдер Том Хендерсон подтвердил информацию и заявил, что проект связан со вселенной Horizon. У Sony уже якобы готов полноценный трейлер — его могут показать на презентации State of Play до конца мая, слухи о которой ходят уже несколько недель. Оба инсайдера пришли к выводу, что на трансляции вряд ли будут показывать тематический LEGO-набор, так что речь наверняка идёт именно об отдельной игре.

Большая презентация Sony с грядущими проектами компании должна пройти в ближайшие недели. Как сообщают инсайдеры, на ней в том числе назовут дату выхода ремейка Silent Hill 2 и анонсируют ПК-порт God of War Ragnarok.

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