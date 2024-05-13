Режиссёр «Планеты обезьян: Новое царство» хочет выпустить режиссёрскую версию фильма

Режиссёр фильма «Планета обезьян: Новое царство» Уэс Болл рассказал, что хотел бы выпустить режиссёрскую версию картины. По его словам, она содержит около 30–40 минут вырезанных сцен.

Болл подчеркнул, что ему пришлось многое вырезать, чтобы фильм получился более цельным.

У нас есть около 30–40 минут удалённых сцен. Если бы я их оставил, фильм был бы перенасыщен. Многое из этого будет на DVD и подобных версиях фильма. Надеюсь выпустить режиссёрскую версию.

Премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» состоялась 10 мая. Картина продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.