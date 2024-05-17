Фильм ужасов про Пиноккио выйдет в январе — появились его новые детали

Издание Variety поделилось деталями фильма ужасов «Пиноккио» от создателей дилогии «Винни-Пух: Кровь и мёд». Премьера картины, кстати, состоится в январе 2025 года.

Картина, в центре сюжета которой окажется Пиноккио, расскажет про обезумевшего деревянного мальчика, который начнёт творить хаос. По свежим данным, в проекте есть сцена, где мы увидим, как Пиноккио ​​носит кожу своей жертвы, чтобы «почувствовать себя настоящим мальчиком».

По словам авторов картины, зрителей ждёт «уникальное изображение Пиноккио с большим количеством убийств, искажением оригинальной истории и большим количеством практической крови». Лента, предупреждают создатели, будет жестокой.

Съёмки фильма должны начаться в сентябре.