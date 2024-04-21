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В смартфонах на Android 15 появится датчик срока службы чипа памяти

В смартфонах на Android 15 появится датчик срока службы чипа памяти
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Издание Android Authority поделилось новой информацией об Android 15 — следующей версии мобильной операционной системы от Google. По данным портала, в ранней сборке ОС появилась полезная функция, которая помогает отслеживать состояние и срок службы внутренней памяти.

Так, информацию о внутреннем накопителе можно будет посмотреть во встроенном приложении «Диагностика устройства». Помимо данных о состоянии чипа памяти, пользователи также смогут узнать примерный срок службы накопителя — он будет зависеть в том числе от производителя, модели и других особенностей гаджета.

Релиз Android 15 состоится осенью 2024 года. Вместе с отслеживанием состояния чипа памяти в новой версии ОС появится статус износа батареи.

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