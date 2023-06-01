Сериал «Тед Лассо» закончился: это одно из лучших шоу за последние годы

Первый сезон «Теда Лассо» вышел в подходящее время. В 2020-м все сидели дома и до смерти боялись пандемии. К счастью, сериал от Apple спасал от депрессии. Чего только стоит сюжет, где тренера по американскому футболу наняли в команду по обычному футболу. Бедняга Тед даже об офсайде не слышал, а провала от него ждала даже хозяйка клуба.

Вот только тренер Лассо ставил не на тактический гений, а на психологию. Тед искренне поддерживал игроков, учил вере в себя, превращал команду в семью и очаровывал даже хейтеров. При этом чудес он не творил: «Ричмонд» часто проигрывал, фанаты ругались, а проблем с каждой серией становилось всё больше. Но тренер улыбался и дарил позитив даже после фиаско.

«Верь» — девиз сериала Фото: Apple

Первый сезон словно укрывал зрителя пледом и подсовывал кружку с горячим шоколадом. Уж больно уютными были все эпизоды. Но в продолжении подход изменился: авторы переборщили с драмой и показали, что вечные оптимисты тоже плачут по ночам. Это учило зрителя быть внимательнее к людям, но сбивало с толку. Раз уж Тед Лассо страдает, то у нас вообще нет вариантов.

После такого многие даже бросили просмотр — и зря. В третьем сезоне сценаристы нащупали идеальный баланс: иногда сериал разбивает сердце, но затем собирает его по кусочкам и делает по-настоящему счастливым.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Где смотреть «Теда Лассо»

Сериал официально выходит в России и доступен в Apple TV.

10 сюжетов — и все потрясные

Из-за обилия микросюжетов в третьем сезоне голова идёт кругом. Брак Теда окончательно развалился, его сердце сжимается от тоски по сыну, а руки трясутся от панических атак. Кили рассталась с Роем Кентом и завела необычные отношения. Ребекка получила странные предсказания и получила шанс на семейное счастье. Сэм Обисанья открыл уютный ресторан, но столкнулся с неадекватами. И это даже не половина личных историй.

А ведь о футболе тоже не забывают. «Ричмонд» привлекает в состав легендарного футболиста, образ которого явно списан со Златана Ибрагимовича. Противостояние с «Вест Хэмом» накалено до предела. Поиск идеальной тактики идёт полным ходом.

В сезоне 12 серий примерно по 55 минут. Казалось бы, невозможно рассказать обо всём, грамотно завершить каждый сюжет и не взорвать зрителю мозг. Но сценаристам это удаётся: секрет в роскошных персонажах.

Ненавидеть Нейта трудно Фото: Apple

В «Теде Лассо» идеально проработаны даже герои третьего плана. Взять хотя бы суперзвезду футбола Заву, который попадает в «Ричмонд» из-за наглости Ребекки. Он искренне считает себя своим парнем, выкладывается на поле и толкает вроде бы правильные речи, но каждое его действие полно приторности и высокомерия. За пару серий он наговорит столько пафосных фраз, что хватит на толстый сборник.

А вот наш старый знакомый Нейт. Он строит из себя крутого парня, однако в душе остаётся неуверенным запутавшимся в себе бедолагой. Он творит глупости и портит Теду жизнь, а ему всё равно симпатизируешь.

Или же новая подруга Кили. Это красивая, преступно богатая и харизматичная дама, в которой есть нечто подозрительное. Но что именно? Разгадать её тайну хочется сразу после знакомства.

Про каждого из этих персонажей можно снять спин-офф, и с таким подходом он точно выйдет интересным. Если сценаристы так продумали незначительные образы, представьте проработку главных героев! Все они впечатляют многогранностью и запоминающимся характером.

Зава — звёздный новичок «Ричмонда» Фото: Apple

Приятно и грустно

В новом сезоне хватает поводов для грусти. Впечатлительный зритель точно пустит слезу, когда Сэм познает несправедливость, клуб переживёт серию поражений, а Тед раскроет семейные проблемы. Драма красиво подана и давит на болевые точки.

Вот только в этот раз сериал не оставляет зрителя с тоской на сердце. Серии переполнены проблемами, но финал всегда позитивный. Перед титрами настолько мощные развязки, что внутри теплеет. После голландского приключения, ремонта в ресторане и прогресса на футбольном поле вы будете в восторге.

Ещё и юмор в сериале шикарный. Сценаристы написали уйму забавных фразочек и придумали десятки абсурдных ситуаций, а актёры выложились на полную. Когда нелепо наряженный тренер Бирд приезжает к автобусу, а Рой Кент впервые садится на велосипед, от смеха не удержаться.

Уже скучаю по Теду Лассо Фото: Apple

Конечно, сомнительные шутки тоже есть. Чего только стоит тренировка, где футболистов связывают за причинные места. Активность переполнена юмором ниже пояса и кажется неуместной. Впрочем, пошлая шутка не смущает, ведь завершает её убойная фраза Роя, за которую прощаешь глупость ситуации.

Стоит смотреть?

В сериале есть недостатки. Иногда авторы вспоминают о политике и портят впечатление откровенной дискриминацией. Шоу вроде бы борется с неравноправием, но зачем-то задевает некоторых зрителей. Однако в остальном речь о фантастически добром и вдохновляющем сериале. Посмотреть его стоит каждому — даже тем, кто не любит спорт, комедии, британцев и вообще всё на свете.

Понравилось

Самый позитивный сюжет на свете

Прекрасные шутки, от которых смеёшься в голос

Обилие ярких персонажей.

Не понравилось