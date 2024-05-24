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Вышел трейлер мультфильма «Гиганты Ла-Манша» — премьера в России состоится в августе

Вышел трейлер мультфильма «Гиганты Ла-Манша» — премьера в России состоится в августе
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Компания Tenletters выпустила трейлер мультфильма «Гиганты Ла-Манша». За работу над картиной отвечали создатели мультфильма «100% Волк». Бюджет проекта составил € 20 млн.

Сюжет расскажет про 11-летнего Альфонсо, наследника Дон Кихота, который с друзьями Викторией и Пансо пытаются спасти город от штормового монстра. Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.

Видео доступно на YouTube-канале Tenletters. Права на видео принадлежат Tenletters.

Свои голоса персонажам в российском дубляже подарили поп-звезда INSTASAMKA и комик Никита Шевчук.

Мультфильм появится в прокате в России в августе.

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