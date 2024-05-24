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Снятый в России фильм «Из окна сквозь стену» получил приз на Каннском кинофестивале

Снятый в России фильм «Из окна сквозь стену» получил приз на Каннском кинофестивале
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На Каннском кинофестивале назвали победителей в секции La Cinef для студентов киношкол. Как обратили внимание в издании «Бюллетень кинопрокатчика», второе место в категории досталось короткометражному фильму «Из окна сквозь стену» Аси Сегалович.

Снятая в России лента рассказывает о картографе, которая сталкивается с молодым человеком, сбежавшим из психоневрологической лечебницы. Главные роли в картине исполнили Евгений Степовой, Марина Машинская, Александр Семенов, Нина Буйлова и Армен Степанян.

В секции La Cinef участвовали сразу 18 студенческих фильмов, отобранных из 2263 заявок, поступивших из 555 киношкол по всему миру. Важно, что лента Аси Сегалович представляла на Каннском кинофестивале Школу искусств Колумбийского университета.

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