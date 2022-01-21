Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? Финал «Гонки за Пекин»

Олимпийский сезон в фигурном катании превратился в драматичное спортивное реалити. Семь претенденток на протяжение первой половины сезона боролись всего за три путёвки в Пекин. Интрига держалась до последнего и разрешилась только после чемпионата Европы. Федерация наконец объявила состав сборной, которая поедет на Олимпиаду. А значит, пришло время подвести итоги нашего спецпроекта.

В предвкушении самой интригующей сюжетной линии первой половины сезона «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы составляли текущий рейтинг одиночниц и отвечали на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду, если бы состав определялся в эту минуту.



Главная интрига состоит в том, совпадут ли данные нашей статистики с выбором федерации. Самое время это проверить!

На чемпионате Европы Камила Валиева обновила только один мировой рекорд, поэтому её лучший результат сезона остаётся неизменным. В этом плане турнир в Таллине продуктивнее прошёл для Щербаковой и Трусовой, которым удалось увеличить свой «сизн бэст». На положение Ани в таблице с лучшими результатами сезона это не повлияло — она по-прежнему вторая. А вот Саше удалось вытеснить из тройки лучших Елизавету Туктамышеву.

Валиева выиграла чемпионат Европы без какого-либо сопротивления, за что получает три очка и уходит в отрыв в таблице баллов за итоговые места. Щербаковой за серебро достаётся два очка — она сохраняет второе место по этому показателю. Трусова за бронзу зарабатывает одно очко. Она — третья в таблице.

В прыжковом зачёте балом правит Валиева. В Таллине Камила идеальным образом исполнила три элемента ультра-си и выдала безупречный прокат короткой программы, благодаря чему сохранила огромный отрыв от соперниц. Александра Трусова исполнила на чемпионате Европы два идеальных квада, но допустила три падения, из-за чего улучшила своё положение в таблице прыжков лишь на один балл. Безупречно исполненный четверной и безошибочный прокат произвольной программы помог Щербаковой немного поправить свою статистику, но в таблице прыжков она по-прежнему опережает лишь Дарью Усачёву и Алёну Косторную.

Удивительно, но даже несмотря на неучастие в чемпионате Европы, Елизавета Туктамышева продолжает уверенно удерживать за собой второе место в прыжковом зачёте. Невероятная стабильность на тройном акселе и большое количество прокатов без падений дали Лизе огромное преимущество.

По итогам чемпионата Европы увеличить средний балл за компоненты удалось и Валиевой, и Щербаковой, и Трусовой. Но на их положение в таблице это не повлияло. Камила по-прежнему в лидерах, Аня — вторая с отставанием в три балла, а Саша — четвёртая. Русская ракета так и не смогла приблизиться по этому показателю к Елизавете Туктамышевой.

Мнения журналистов и читателей на этот раз совпали. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова — однозначные фавориты публики.

А теперь пришло время разрешить главную интригу «Гонки за Пекин»: совпали ли данные нашей статистики с выбором федерации? По решению спортивных чиновников на Олимпиаду поедут Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Согласно нашему общему зачёту, эти фигуристки однозначно заслужили путёвку в Пекин. Но не только они. Наши данные показывают, что помимо учениц Тутберидзе на Игры должна отправиться Елизавета Туктамышева.

Бесспорным лидером «Гонки за Пекин» стала 15-летняя Камила Валиева, одержавшая победу в спецпроекте с гигантским отрывом в 40 баллов. А вот дальше в нашем рейтинге развернулась интересная ситуация. Вторую строчку с приличным отрывом от соперниц, даже несмотря на неучастие на чемпионате Европы, удержала Елизавета Туктамышева. Во многом преимущество ученице Мишина принесло стабильное исполнение тройных акселей и чистые прокаты, давшие ей хорошие баллы в таблице прыжков. Получается, согласно «Гонке за Пекин», Туктамышева просто обязана ехать на Олимпиаду!



Но самое интересное только впереди. Александра Трусова и Анна Щербакова заработали одинаковое количество баллов и разделили между собой третью строчку. То есть однозначной тройки лидеров в нашем рейтинге нет. Есть четыре потрясающие фигуристки, которые больше всех заслужили поездку на Олимпиаду.



Главным итогом «Гонки за Пекин» должна была стать наша тройка фигуристок для участия в Играх. Но определить лишь трёх достойных кандидаток оказалось невозможным даже при помощи статистики. Так как наш рейтинг всё равно на состав не влияет, осмелимся назвать сразу четырёх победительниц «Гонки за Пекин» — Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову и Александру Трусову. Эти девушки как никто другой заслужили участия в Олимпиаде. Очень жаль, что у нас всего лишь три путёвки и Лизе придётся следить за Играми лишь по телевизору.

Одна из главных интриг сезона уже разрешилась — участницы Олимпиады определены. «Гонка за Пекин» официально завершена!



Но вот кто же из обладательниц заветной путёвки станет новой олимпийской чемпионкой — вопрос открытый. Запасаемся силами и нервами и с нетерпением ждём Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля.