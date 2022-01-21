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Кто из российских фигуристок должен ехать на Олимпиаду, 21 января: финал проекта «Гонка за Пекин», шансы, итоги

Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? Финал «Гонки за Пекин»
Яна Левхина
Кто из российских фигуристок должен ехать на ОИ
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«Чемпионат» подводит итоги спецпроекта об отборе одиночниц в сборную России на Игры-2022. Совпали ли данные статистики с выбором федерации?

Олимпийский сезон в фигурном катании превратился в драматичное спортивное реалити. Семь претенденток на протяжение первой половины сезона боролись всего за три путёвки в Пекин. Интрига держалась до последнего и разрешилась только после чемпионата Европы. Федерация наконец объявила состав сборной, которая поедет на Олимпиаду. А значит, пришло время подвести итоги нашего спецпроекта.

В предвкушении самой интригующей сюжетной линии первой половины сезона «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы составляли текущий рейтинг одиночниц и отвечали на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду, если бы состав определялся в эту минуту.

Главная интрига состоит в том, совпадут ли данные нашей статистики с выбором федерации. Самое время это проверить!

Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась

На чемпионате Европы Камила Валиева обновила только один мировой рекорд, поэтому её лучший результат сезона остаётся неизменным. В этом плане турнир в Таллине продуктивнее прошёл для Щербаковой и Трусовой, которым удалось увеличить свой «сизн бэст». На положение Ани в таблице с лучшими результатами сезона это не повлияло — она по-прежнему вторая. А вот Саше удалось вытеснить из тройки лучших Елизавету Туктамышеву.

Валиева выиграла чемпионат Европы без какого-либо сопротивления, за что получает три очка и уходит в отрыв в таблице баллов за итоговые места. Щербаковой за серебро достаётся два очка — она сохраняет второе место по этому показателю. Трусова за бронзу зарабатывает одно очко. Она — третья в таблице.

В прыжковом зачёте балом правит Валиева. В Таллине Камила идеальным образом исполнила три элемента ультра-си и выдала безупречный прокат короткой программы, благодаря чему сохранила огромный отрыв от соперниц. Александра Трусова исполнила на чемпионате Европы два идеальных квада, но допустила три падения, из-за чего улучшила своё положение в таблице прыжков лишь на один балл. Безупречно исполненный четверной и безошибочный прокат произвольной программы помог Щербаковой немного поправить свою статистику, но в таблице прыжков она по-прежнему опережает лишь Дарью Усачёву и Алёну Косторную.

Удивительно, но даже несмотря на неучастие в чемпионате Европы, Елизавета Туктамышева продолжает уверенно удерживать за собой второе место в прыжковом зачёте. Невероятная стабильность на тройном акселе и большое количество прокатов без падений дали Лизе огромное преимущество.

По итогам чемпионата Европы увеличить средний балл за компоненты удалось и Валиевой, и Щербаковой, и Трусовой. Но на их положение в таблице это не повлияло. Камила по-прежнему в лидерах, Аня — вторая с отставанием в три балла, а Саша — четвёртая. Русская ракета так и не смогла приблизиться по этому показателю к Елизавете Туктамышевой.

Мнения журналистов и читателей на этот раз совпали. Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова — однозначные фавориты публики.

А теперь пришло время разрешить главную интригу «Гонки за Пекин»: совпали ли данные нашей статистики с выбором федерации? По решению спортивных чиновников на Олимпиаду поедут Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Согласно нашему общему зачёту, эти фигуристки однозначно заслужили путёвку в Пекин. Но не только они. Наши данные показывают, что помимо учениц Тутберидзе на Игры должна отправиться Елизавета Туктамышева.

Бесспорным лидером «Гонки за Пекин» стала 15-летняя Камила Валиева, одержавшая победу в спецпроекте с гигантским отрывом в 40 баллов. А вот дальше в нашем рейтинге развернулась интересная ситуация. Вторую строчку с приличным отрывом от соперниц, даже несмотря на неучастие на чемпионате Европы, удержала Елизавета Туктамышева. Во многом преимущество ученице Мишина принесло стабильное исполнение тройных акселей и чистые прокаты, давшие ей хорошие баллы в таблице прыжков. Получается, согласно «Гонке за Пекин», Туктамышева просто обязана ехать на Олимпиаду!

Но самое интересное только впереди. Александра Трусова и Анна Щербакова заработали одинаковое количество баллов и разделили между собой третью строчку. То есть однозначной тройки лидеров в нашем рейтинге нет. Есть четыре потрясающие фигуристки, которые больше всех заслужили поездку на Олимпиаду.

Главным итогом «Гонки за Пекин» должна была стать наша тройка фигуристок для участия в Играх. Но определить лишь трёх достойных кандидаток оказалось невозможным даже при помощи статистики. Так как наш рейтинг всё равно на состав не влияет, осмелимся назвать сразу четырёх победительниц «Гонки за Пекин» — Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову и Александру Трусову. Эти девушки как никто другой заслужили участия в Олимпиаде. Очень жаль, что у нас всего лишь три путёвки и Лизе придётся следить за Играми лишь по телевизору.

Одна из главных интриг сезона уже разрешилась — участницы Олимпиады определены. «Гонка за Пекин» официально завершена!

Но вот кто же из обладательниц заветной путёвки станет новой олимпийской чемпионкой — вопрос открытый. Запасаемся силами и нервами и с нетерпением ждём Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

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