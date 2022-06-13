Чемпионка из США взбунтовалась против повышения возрастного ценза. Мощное заявление Тары

Решение о повышении возрастного ценза не зря называют историческим. Фигуристы и тренеры по всему миру радуются новому правилу, очевидно, ожидая, что оно поможет им на равных конкурировать с Россией. Хотя официальная причина реформы — забота о физическом и ментальном здоровье спортсменов, многим кажется, что поднятие возрастного ценза — это выпад против нашей сборной. Но тогда почему не все зарубежные специалисты в восторге от нововведения?

Американская олимпийская чемпионка Тара Липински и вовсе взбунтовалась против реформы ISU и жёстко раскритиковала позицию чиновников, не решивших проблему, а лишь усугубивших её и прикрывших «сломанную систему».

Что же пошло не так?

Американская чемпионка против повышения возрастного ценза

Новость о повышении возрастного ценза всерьёз озаботила российских специалистов, посчитавших решение ISU угрозой фигурному катанию. По понятным причинам нашим фигуристам и тренерам невыгодно новое правило — придётся не только перестраивать уже сформировавшуюся, рабочую систему подготовки, но и надеяться, что пубертатный период не отразится на карьерах юных, подающих надежды спортсменок.



Казалось, поднятие минимального возраста участников международных соревнований должно было огорчить россиян и обрадовать иностранных конкурентов, не способных бороться на равных с нашими фигуристками, однако и за рубежом нашлись ярые противники реформы. Одной из них стала американская олимпийская чемпионка Тара Липински, жёстко раскритиковавшая идею повышения возрастного ценза.

Тара Липински Фото: Maddie Meyer/Getty Images

«Повышение возрастного ценза — это поспешное, непродуманное решение, которое лишит спортсменов возможности выступать на самом высоком уровне и, в конечном счёте, не повлияет на прекращение абьюза. Молодые спортсмены будут по-прежнему кататься в этой сломанной системе, просто вы не увидите их, пока им не исполнится 17», — написала она в своих социальных сетях.

Липински — одна из самых молодых олимпийских чемпионок

Говорить подобные вещи Тара имеет полное право, поскольку знает ситуацию изнутри. Липински — одна из самых молодых олимпийских чемпионок в истории фигурного катания. В 1998 году она выиграла Игры в Нагано, обойдя более опытную соперницу, лидера сборной США Мишель Кван. Спортсменке на тот момент было 15 лет 255 дней.

После триумфа юной одиночницы также шли разговоры о повышении возрастного ценза, поэтому эта тема невероятно близка Таре. Практически сразу после Олимпиады Липински завершила спортивную карьеру и перебралась в профессионалы, но она не считает это зазорным, не реагируя на обвинения в том, что она чемпионка-однодневка.



Аргумент у американки один, но очень весомый: у психического здоровья атлетов есть две стороны. С одной — чрезмерные физические нагрузки и психологическое давление, которые очень трудно вынести в столь юном возрасте. С другой — ещё труднее перенести кризис личности, чувство потерянности после ухода из спорта в уже зрелые годы. Гибкость в выборе собственного будущего, которую проявляют молодые люди, со временем исчезает, и фигуристам приходится долго и мучительно искать себя, чтобы реализоваться в простой жизни.

«Я завершила карьеру в 15 лет, гастролировала до 20, много лет выступала на профессиональном уровне. Я ушла, чтобы жить дальше, не занимаясь фигурным катанием. Я перешла к профессиональной карьере и гастролям, потому что мне этого хотелось. Не из-за травм. Никто не должен решать за вас, когда переходить к другой фазе жизни.

Кто сказал, что моя карьера должна была быть образцом долголетия? Разве моя карьера и жизнь не должны основываться на решениях, которые удовлетворяют меня, а не на том, чего хотели бы другие? Вы хотите сказать, что я перестала кататься в 20 лет из-за травмы? Это не так», — безапелляционно заявила Липински.

Путь Липински и Загитовой теперь невозможен в фигурном катании

Несмотря на короткую карьеру, Тара смогла построить успешную жизнь вне спорта. Липински снялась во множестве сериалов и стала востребованной телеведущей. А в 2014 году издание TSM Plug назвало её одной из самых богатых фигуристок всех времен. Тара смогла прославиться сразу на нескольких поприщах, и это не может не восхищать. Покинуть спорт в 15 лет было её обдуманным решением, и Липински ни о чём не жалеет. Тара в юном возрасте выиграла главные турниры в фигурном катании, а потом благополучно монетизировала свой успех.



Подобным путём сейчас идёт и Алина Загитова, которая к 16 годам собрала все титулы, а потом ударилась в шоу-бизнес. Было много дискуссий насчёт приостановки карьеры Алины, но сейчас назвать её несчастной вряд ли у кого-то повернётся язык. Загитова участвует в ледовых шоу, ведёт «Ледниковый период», занимается журналистикой и едва успевает отбиваться от рекламодателей. Быть может, она скучает по соревнованиям, но восполняет это другими эмоциями.

Алина Загитова Фото: Harry How/Getty Images

После повышения возрастного ценза такой вариант развития карьеры, как у Липински и Загитовой, невозможен. Теперь фигуристки только во взрослые будут выходить в 17 лет и заполучить серьёзные титулы к этому возрасту не успеют. В ожидании того момента, когда им позволят блеснуть на большой арене, фигуристкам придётся посвятить всё своё время тренировкам, оставив желания попробовать себя в других сферах на далёкое будущее.



И кто знает, чем это закончится: реформы могут не решить существующую проблему, а лишь усугубить её. Как сказала Тара, сломанная система продолжит работать, но теперь на неё будут обращать меньше внимания.