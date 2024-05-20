«Уверена, что «Динамо» станет чемпионом». Медведева — о борьбе за титул в РПЛ

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что московское «Динамо» займёт первое место в Российской Премьер-Лиге.

«Это было безумно интересно. Пусть мы будем всегда наслаждаться хорошей игрой «Динамо» без успокоительных. Конечно, я верю в чемпионство «Динамо». Даже мои друзья, которые болеют за другие клубы, написали, что-то, что делает «Динамо», классно. Я уверена, что всё будет хорошо. Уверена, что в этом году «Динамо» станет чемпионом. Но пока что рано. Очень хотелось бы, всё возможно», — сказала Медведева в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету бело-голубых 56 очков. Петербургский «Зенит» пребывает на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 54 очка. Третьим идёт «Краснодар». На счету южан 53 очка.