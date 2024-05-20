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Дуэт Морозов и Ерёменко распался, Аннабель уже тренируется с партнёром из США — источник

Дуэт Морозов и Ерёменко распался, Аннабель уже тренируется с партнёром из США — источник
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Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко, выступающие в танцах на льду, распались как дуэт, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, Морозов уже проводит тренировки с американцем Джеффри Ченом. Что соответствует раннее появившимся сведениям о том, что девушка планирует перейти в сборную США.

Напомним, изначально Морозов и Ерёменко вместе планировали переход в национальную команду Франции. Что именно послужило толчком к их решению прекратить сотрудничество, на данный момент неизвестно.

Важно отметить, что Аннабель в вопросе смены сборной более мобильна, так как имеет и французское, и американское гражданство. Девушка родилась в США, её мама – француженка Каролин Дуарен, отец Николай Морозов родился в Москве.

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