«Заклон я не показываю». Тренер группы Давыденко — о влиянии травм на жизнь после спорта

Александрина Дегтярёва, тренер в группе Кирилла Давыденко, рассказала, сказываются ли на её жизни после завершения карьеры травмы, полученные в соревновательные годы.

– Травмы, полученные во время спортивной карьеры, как-то беспокоят сейчас в обычной жизни?

– Слава богу, когда просто живу, они не беспокоят, только если начинаю что-то показывать. Заклон (элемент в фигурном катании, являющийся особой разновидностью вращений. Вращение выполняется с сильным глубоким прогибом тела назад или в сторону и с откинутой назад головой, свободная нога «вывернута» наружу и вынесена назад. При этом руки могут находиться в различных положениях. – Прим. «Чемпионата») я в принципе не показываю, я просто закидываю голову назад, и становится понятно, что я имею в виду заклон (улыбается)», — сказала Дегтярёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.