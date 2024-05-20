Ассоциация фигурного катания США попросила ФФККР отпустить Морозов — источник

Ассоциация фигурного катания США (USFSA) направила Федерации фигурного катания на коньках России запрос с просьбой дать разрешение на переход российской фигуристки Аннабель Морозов в их национальную команду, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее это же издание сообщало, что Морозов рассталась со своим партнёром из России Игорем Ерёменко и уже проводит тренировки с американцем Джеффри Ченом.

Изначально Морозов вместе с Ерёменко планировала переход в национальную команду Франции. Важно отметить, что Аннабель в вопросе смены сборной более мобильна, так как имеет и французское, и американское гражданство. Девушка родилась в США, её мама – француженка Каролин Дуарен, отец Николай Морозов родился в Москве.