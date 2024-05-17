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Фигуристка Овсянкина рассказала о словах Ильи Авербуха, которые она до сих пор вспоминает

Фигуристка Овсянкина рассказала о словах Ильи Авербуха, которые она до сих пор вспоминает
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Фигуристка Алиса Овсянкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной поделилась фразами Ильи Авербуха, которые запомнила за время своей карьеры в России.

— Какие советы от наставников вам особенно запомнились, может быть, повлияли на вас?
— Слова, которые я до сих пор помню — это слова Ильи Авербуха. Перед каждым номером он говорил нам, что наша программа — это наша дорога, которую мы должны пройти вместе рука об руку, от начала и до конца. Это наставление по сей день в моей голове, и моя дорога продолжается.
Ещё я очень сильно любила нашу программу под музыку из фильма «Лёд», потому что в ней было очень много смысла. Это не совсем наставление, но в конце у нас была добавлена фраза, которую я говорила: «У меня всё получится». Илья Изяславович всегда напоминал мне об этом. И до сих пор я это помню и стараюсь жить с этим убеждением.

Напомним, недавно фигуристка перешла в сборную Франции и со следующего сезона будет выступать за эту страну.

Полное интервью с Алисой Овсянкиной уже можно прочитать на «Чемпионате».

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