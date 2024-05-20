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«Туктамышева — это кумир». Тренер Дегтярёва — об ориентирах в женском фигурном катании

«Туктамышева — это кумир». Тренер Дегтярёва — об ориентирах в женском фигурном катании
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Тренер Александрина Дегтярёва из группы Кирилла Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказала о своих кумирах во время спортивной карьеры.

– Были ли у вас какие-то ориентиры во время спортивной карьеры, спортсмены, на которых хотелось равняться? Может, за кем-то в группе тянулись?
– В группе у нас всегда было больше мальчиков, поэтому каких-то примеров из группы не было. В сознательном возрасте мне очень нравилась Женя Медведева. И Лиза Туктамышева – это действительно кумир.

Ранее она рассказала, что Ксения Гущина в сезоне-2024/2025 выступит с новой короткой программой. Подопечная Александрины Дегтярёвой — двукратная чемпионка Санкт-Петербурга, призёр этапов Гран-при России.

Полное интервью уже можно прочитать на «Чемпионате».

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