«С днём рождения, наша ЗАЯгитова!» Галлямов поздравил Загитову с 22-летием

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поздравил Алину Загитову с 22-летием.
«Поздравляем с днём рождения единственную и неповторимую Алину Загитову.
Много здоровья, много вкусных булок, много улыбок, много новых проектов и, как следствие, много новых слов для их обозначения!
Жизнерадостная и улыбчивая Алина, мы же ещё и споем, и станцуем!
С днём рождения, наша ЗАЯгитова!» — написал спортсмен в своём телеграм-канале.
Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).