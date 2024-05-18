«С днём рождения, наша ЗАЯгитова!» Галлямов поздравил Загитову с 22-летием

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поздравил Алину Загитову с 22-летием.

«Поздравляем с днём рождения единственную и неповторимую Алину Загитову.

Много здоровья, много вкусных булок, много улыбок, много новых проектов и, как следствие, много новых слов для их обозначения!

Жизнерадостная и улыбчивая Алина, мы же ещё и споем, и станцуем!

С днём рождения, наша ЗАЯгитова!» — написал спортсмен в своём телеграм-канале.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).