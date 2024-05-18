В Минспорте поздравили Алину Загитову с 22-летием

В Министерстве спорта России поздравили олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения.

Сегодня спортсменке исполняется 22 года.

«Алина Загитова, с днём рождения!

Ты – наш талант в фигурном катании, яркая и чувственная спортсменка», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Минспорта.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Ранее в Сети появилось видео, на котором российская фигуристка Алина Загитова занимается гимнастическими упражнениями вместе с сестрой Сабиной.