«Отвлекают». Алина Загитова показала, как готовится к защите диплома на пляже в Дубае

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях забавное видео с отдыха в Дубае (ОАЭ). На нём Загитова лежит на шезлонге с электронным планшетом в руках. Её, предположительно, снимает подруга.

Между девушками завязывается такой диалог:

Загитова: ты можешь…

Подруга: спросить у школьника, что он делает? Уроки, что же ещё? Немного свободы (смеётся).

Загитова: чуть-чуть.

Само видео Загитова подписала как «Отвлекают», добавив эмодзи «смех до слёз».

Предположительно, Загитова, которой 18 мая исполнилось 22 года, готовится к защите дипломной работы. Напомним, Алина учится на продюсера в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).