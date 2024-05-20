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«Отвлекают». Алина Загитова показала, как готовится к защите диплома на пляже в Дубае

«Отвлекают». Алина Загитова показала, как готовится к защите диплома на пляже в Дубае
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях забавное видео с отдыха в Дубае (ОАЭ). На нём Загитова лежит на шезлонге с электронным планшетом в руках. Её, предположительно, снимает подруга.

Между девушками завязывается такой диалог:

Загитова: ты можешь…
Подруга: спросить у школьника, что он делает? Уроки, что же ещё? Немного свободы (смеётся).
Загитова: чуть-чуть.

Само видео Загитова подписала как «Отвлекают», добавив эмодзи «смех до слёз».

Предположительно, Загитова, которой 18 мая исполнилось 22 года, готовится к защите дипломной работы. Напомним, Алина учится на продюсера в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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