Валиева поздравила Загитову с днём рождения

Российская фигуристка Камила Валиева поздравила олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову с днём рождения. Спортсменка опубликовала совместное с именинницей фото, на котором также запечатлён советский и российский тренер Алексей Мишин.

«С днём рождения», — написала Валиева с социальных сетях.

Алина Загитова, Алексей Мишин и Камила Валиева Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева назвала союз России и Китая новой философией международных отношений, а также отметила, что такое сотрудничество несёт пользу обеим странам. Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Пекине. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы.