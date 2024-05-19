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Валиева поздравила Загитову с днём рождения

Валиева поздравила Загитову с днём рождения
Камила Валиева и Алина Загитова
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Российская фигуристка Камила Валиева поздравила олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову с днём рождения. Спортсменка опубликовала совместное с именинницей фото, на котором также запечатлён советский и российский тренер Алексей Мишин.

«С днём рождения», — написала Валиева с социальных сетях.

Алина Загитова, Алексей Мишин и Камила Валиева

Алина Загитова, Алексей Мишин и Камила Валиева

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева назвала союз России и Китая новой философией международных отношений, а также отметила, что такое сотрудничество несёт пользу обеим странам. Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Пекине. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы.

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