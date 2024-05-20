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«Просто не могла принять, что уйду со льда». Тренер группы Давыденко — о начале карьеры

«Просто не могла принять, что уйду со льда». Тренер группы Давыденко — о начале карьеры
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Александрина Дегтярёва, тренер в группе Кирилла Давыденко, рассказала о своём становлении как тренера после завершения карьеры.

«При том что я сама приняла это решение, оставить спорт было нелегко. В голове была мысль: «Я же люблю кататься!». Не смогла просто принять, что уйду со льда. Начала потихоньку помогать маленьким в младшей группе, и уже поступило предложение от Кирилла Анатольевича: «Не хочешь ли попробовать?»

Первый год я просто пробовала, пока заканчивала бакалавриат в университете, смотрела, нравится или нет. Даже не могу сказать, что мне сразу понравилось, я поняла, что, наверное, вижу ошибки, могу помочь детям, но что получаю какое-то сильное удовольствие от этого – нет. А уже когда потом я стала полноценно работать, появился интерес: поставить программу, вывести ребёнка на старт, самой стоять у бортика, ты понимаешь, что отвечаешь за это, а не просто постоял-попрыгал. Сейчас, когда работаешь с такими крутыми, опытными спортсменами, конечно, это нравится», — сказала Дегтярёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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