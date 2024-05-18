Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Анна Щербакова поздравила Загитову с днём рождения

Видео: Анна Щербакова поздравила Загитову с днём рождения
Комментарии

Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову с днём рождения, опубликовав пост с видеопоздравлением в своём аккаунте в соцсетях.

Сегодня, 18 мая, спортсменке исполнилось 22 года.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видео, смонтированном из весёлых и забавных видеозаписей под музыку американского репера Эминема.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Ранее с 22-летием Алину Загитову поздравили Министерство спорта РФ, команда Этери Тутберидзе и фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной.

Материалы по теме
В Минспорте поздравили Алину Загитову с 22-летием
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android