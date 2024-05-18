Видео: Анна Щербакова поздравила Загитову с днём рождения

Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову с днём рождения, опубликовав пост с видеопоздравлением в своём аккаунте в соцсетях.

Сегодня, 18 мая, спортсменке исполнилось 22 года.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видео, смонтированном из весёлых и забавных видеозаписей под музыку американского репера Эминема.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Ранее с 22-летием Алину Загитову поздравили Министерство спорта РФ, команда Этери Тутберидзе и фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной.