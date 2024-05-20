«Это требует больших жертв». Косторная — о занятиях балетом

Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании, рассказала, что занятия балетом даются сложно, а результаты её не удовлетворяют.

«Это очень-очень сложно. И требует больших жертв. Но ребята из балета меня очень поддерживают. Говорят: «Молодец, круто». Но, когда я смотрю видео, мне всё время не нравится. Но я приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно», — приводит слова Косторной Sport24.

Фигуристка исполняет роль Чёрного лебедя в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». 18 мая шоу проходило в Баку.

С 2023 года Алёна Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли девятое место.