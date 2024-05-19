«Довели до слёз». Загитова поблагодарила поклонников за поздравления с днём рождения

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила поклонников за поздравления с днём рождения.

«Иногда даже не осознаю, сколько людей меня любят и ценят. Спасибо всем и каждому за веру в меня и колоссальную поддержку. Это меня очень вдохновляет и не даёт опускать руки. P. S. Довели до слёз», – написала Загитова в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 18 мая, фигуристка отметила своё 22-летие.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Алина также становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.