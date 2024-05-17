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«Сейчас трудно проявить свою индивидуальность». Бестемьянова — о любимых фигуристах

«Сейчас трудно проявить свою индивидуальность». Бестемьянова — о любимых фигуристах
Илья Малинин
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что в современном фигурном катании тяжело проявить индивидуальность, а также назвала своих любимых действующих спортсменов.

«В современном фигурном катании мне нравится индивидуальность. Если выделять спортсменов, то это Малинин, Дикиджи и Семененко. Эти ребята неординарные. Благодаря таким спортсменам в фигурном катании выражается индивидуальность.

Главная проблема в фигурном катании — сейчас очень трудно проявить свою индивидуальность. Особенно с сегодняшними правилами. Что с ними не так? Они стали другими по сравнению с нашим временем. Тогда легче можно было проявить индивидуальность. Сейчас всё складывается будто пазлы», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Ранее Наталья Бестемьянова высказалась об уникальности фигуриста Ильи Малинина. Она считает, что американский фигурист в произвольной программе на чемпионате мира был сильнее соперников, поэтому с лёгкостью завоевал первое место.

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