Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Идеально подойдёт именно Артём». Тренер Гущиной — о сотрудничестве с Федорченко

«Идеально подойдёт именно Артём». Тренер Гущиной — о сотрудничестве с Федорченко
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Александрина Дегтярёва из группы Кирилла Давыденко рассказала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой о сотрудничестве с Федорченко и новой короткой программе для Ксении Гущиной на сезон-2024/2025.

– Программа на новый сезон поставлена Артёмом Федорченко. Чья идея была посотрудничать с этим хореографом?
– Моя (улыбается). Артёма лично я до этого не знала, была подписана на него в соцсетях. Мне очень нравилось, как он двигается, что он делает. Меня как молодого специалиста привлекло то, что он сам – молодой специалист. Я знала, в какой направленности хочу программу, и понимала, что для этого идеально подойдёт именно Артём. Предложила Ксюше, сказала: «Я знаю, что надо делать», она чуть-чуть подумала и согласилась. В итоге нам всем очень понравилось, надеюсь, что увидите крутую программу в следующем сезоне.

– Это какой-то новый стиль для Ксюши?
– Да, это будет что-то новое.

Полное интервью уже можно прочитать на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Говорили: музыка мрачная, зачем вы это берёте?» Интервью с тренером группы Давыденко
Эксклюзив
«Говорили: музыка мрачная, зачем вы это берёте?» Интервью с тренером группы Давыденко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android