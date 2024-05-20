«Идеально подойдёт именно Артём». Тренер Гущиной — о сотрудничестве с Федорченко

Тренер Александрина Дегтярёва из группы Кирилла Давыденко рассказала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой о сотрудничестве с Федорченко и новой короткой программе для Ксении Гущиной на сезон-2024/2025.

– Программа на новый сезон поставлена Артёмом Федорченко. Чья идея была посотрудничать с этим хореографом?

– Моя (улыбается). Артёма лично я до этого не знала, была подписана на него в соцсетях. Мне очень нравилось, как он двигается, что он делает. Меня как молодого специалиста привлекло то, что он сам – молодой специалист. Я знала, в какой направленности хочу программу, и понимала, что для этого идеально подойдёт именно Артём. Предложила Ксюше, сказала: «Я знаю, что надо делать», она чуть-чуть подумала и согласилась. В итоге нам всем очень понравилось, надеюсь, что увидите крутую программу в следующем сезоне.

– Это какой-то новый стиль для Ксюши?

– Да, это будет что-то новое.

Полное интервью уже можно прочитать на «Чемпионате».