Ягудин — о массовом забеге в Москве: приятно, что люди ходят не только в бары

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин высказался о полумарафоне «Забег.рф», который прошёл в Москве в воскресенье, 19 мая.

«У меня достаточно бега, в частности, за собаками и младшей дочерью Мишель. Бега хватает и жизненного тоже. Я знал, что пропаганда спорта идёт достаточно мощная, но чтобы такое огромное количество людей, и это не просто стометровка. Сегодня здесь найдётся дистанция для каждого — и полумарафон, и десятка, и километр. Мне, как спортсмену — а спорт из меня уже никак не вытащить — видеть такое очень приятно. Что люди ходят не только в бары в пятницу вечером, но еще и в воскресенье с утречка бегают. Вчера был в Москве велопробег, сегодня — забег, и мне очень радостно, что люди поддерживают такие акции», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».