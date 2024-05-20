Тренер Гущиной — о её программах: говорили, что музыка тяжёлая, зачем вы это берёте?

Тренер Александрина Дегтярёва из группы Кирилла Давыденко рассказала о работе с Ксенией Гущиной.

«В начале сезона был большой скепсис насчёт этих программ, говорили, что музыка мрачная, тяжёлая, зачем вы это берёте? Мы включали на тренировке разные композиции Woodkid, и как-то сразу эта музыка понравилась. Сразу было понятно, что она сложная, я долго думала, что под это поставить. Знаю, как Ксюша может двигаться.

Я долго сомневалась, получится или не получится. Рада, что к концу сезона уже было видно – она может. Мне кажется, Ксюша – интересный человек, ей подходит что-то замысловатое», — сказала Дегтярёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ксения Гущина — двукратная чемпионка Санкт-Петербурга, призёр этапов Гран-при России.

Полное интервью с Александриной Дегтярёвой уже можно прочитать на «Чемпионате».