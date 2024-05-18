Адам Сяо Хим Фа посетил Каннский кинофестиваль

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию среди мужчин Адам Сяо Хим Фа из Франции посетил Каннский кинофестиваль.

Фото: личный архив адама сяо хим фа

Фото: личный архив адама сяо хим фа

«Это было потрясающе! Я действительно благодарен за приглашение подняться по знаменитым ступенькам Каннского кинофестиваля и за возможность посетить показ фильма «Птица» Андреа Арнольд.

Я даже подумать не мог, что однажды смогу стать участником этого мероприятия. Спасибо вам», – подписал Адам Сяо Хим Фа фотографии, опубликованные на его странице в социальных сетях.

Отметим, мероприятие в Каннах (Франция) проходит с 14 по 25 мая.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) объяснили, по какой причине на фигуристов, участвующих в шоу с Камилой Валиевой, не наложат санкции.