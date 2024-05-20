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Тренер Гущиной — о травме фигуристки: если бы она её не залечила, в сезон бы не вошла

Тренер Гущиной — о травме фигуристки: если бы она её не залечила, в сезон бы не вошла
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Александрина Дегтярёва, тренер в группе Кирилла Давыденко, рассказала, в каком физическом состоянии находится одна из её воспитанниц – призёр этапов Гран-при России Ксения Гущина.

– Травма смазала подготовку Ксюши к прошедшему сезону. Сейчас со здоровьем всё в порядке? Не беспокоит то повреждение?
– Если бы она эту травму не залечила, в сезон бы она не вошла. Мы были вынуждены её залечить, потому что она не могла исполнять элементы. Какие-то шероховатости по сезону бывают, например, перед чемпионатом России она заболела, лежала с температурой. Сейчас всё благополучно, будем надеяться, что и дальше так же будет», — сказала Дегтярёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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