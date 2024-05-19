«В июньском графике её нет». Навка — об участии Валиевой в её шоу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, организующая собственное ледовое шоу, прокомментировала отсутствие фигуристки Камилы Валиевой в составе на период с 12 по 30 июня.

«По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике её нет. Но в планах, что она будет участвовать», — приводит слова Навки «РИА Новости».

Фигуристка сейчас задействована в шоу Навки, до дисквалификации Валиева также участвовала в шоу Этери Тутберидзе, у которой тренировалась, и в шоу Ильи Авербуха, однако после получения статуса ни в одном из них она не появлялась.

Известно, что, участвуя в мероприятии у Навки, она советуется с РУСАДА.

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Напомним, в декабре Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В её организме нашли триметазидин.