Вайцеховская: Николай Морозов одержим идеей вывести дочь на высший уровень мировых танцев

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на новости касательно потенциального перехода российской фигуристки Аннабель Морозов в сборную США и распада её дуэта с Игорем Ерёменко. Вайцеховская считает, что решение Аннабель связано с амбициями её известного отца Николая Морозова.

«Стратегически это правильно: Николай давно одержим идеей вывести дочь на высший уровень мировых танцев, и делать это в стране, где есть сильная федерация и не слишком высокая конкуренция, несколько проще: всегда будет мотивация преодолевать себя и обстоятельства.

Факт, что фигуристка в очередной раз сменила партнёра, здесь мне представляется большим минусом. Нужно снова скатываться, а с возрастом этот процесс идёт медленнее, да и сама Аннабель уже не подающая надежды юниорка, а 23-летняя девушка, время которой в спорте вот-вот начнёт уходить.

И всё-таки с учётом того, что Морозов — очень интересный постановщик, а его дочь — сильная во всех отношениях спортсменка, международные танцы такой дуэт однозначно способен украсить», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.