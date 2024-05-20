Евгений Плющенко — о сыне: Санёк прогрессирует очень хорошо, идёт примерно моими шагами

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко признался, что доволен прогрессом старшего сына Александра в фигурном катании.

«На самом деле, Санёк прогрессирует очень хорошо. Я его никуда не гоню и не тороплю. У него очень долгая и длинная карьера. Он в принципе идёт примерно моими шагами, выглядит сейчас, как я в 11. У меня было примерно всё то же самое.

Сегодня мы тренировались, и у него не получался тройной флип. Я ему уже говорю: «Ладно, всё, Сань, давай уйдём». Он такой: «Ну как? Я же буду прыгать в шоу, а у меня не получается». И он добился и сделал. Хороший характер.

Но моя позиция такова: не гнать маленьких детей вперёд паровоза. Дать им детство, чтобы они играли в игрушки, чтобы наслаждались жизнью. Нам нужна очень длинная карьера. Длинная карьера — это выступать в 25, 27, 30. А не так, чтобы закончить в 15-16», — приводит слова Плющенко Sport.24.