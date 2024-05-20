Евгений Плющенко: у нас есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, а ныне тренер Евгений Плющенко высказался о переходе в его штаб серебряного призёра чемпионата России – 2021 Макара Игнатова.

Напомним, 8 мая стало известно, что Игнатов покинул тренерский штаб Евгения Рукавицына, в котором занимался с 2016 года.

«Это полностью решение Макара. Он захотел перейти ко мне, чтобы я им занялся, его тренировал. Моя позиция, которую я неоднократно озвучивал: спортсмены выбирают сами. У меня нет такого, что я кого-то зазываю: «Пошли тренироваться к нам».

В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим. Спортсмен должен дорасти, принять какое-то решение самостоятельно — ему ведь тренироваться, ему выступать. Про Макара могу сказать, что он очень хорошо работает. На шоу в Баку выглядел потрясающе. Большую работу сейчас делаем над скольжением. Уже поставили короткую программу», — приводит слова Плющенко Sport24.