Прыжковый турнир — парадокс нашей фигурки. Слишком много шоу, но очень мало общения

Мы уже писали о проблемах чемпионата России по прыжкам — абсолютно нового турнира, который ФФККР и Первый канал вынесли в отдельную категорию в условиях международного бана нашей страны. Отличную идею испортили как минимум даты: за несколько недель до основного чемпионата России многие решили не рисковать, и в итоге турнир остался без Александры Трусовой с Марком Кондратюком и других ярких фигуристов — например, Алексея Ерохова и Ильи Яблокова.

3 декабря соревнования стартовали в «Юбилейном» — одиночники, не входящие в сборную страны, отбирались в финал, который был запланирован на воскресенье, 4-е число. И уже в первый день обнаружились другие недочёты, а второй только добавил непонимания.

Фигурист с двумя падениями прошёл в полуфинал

Первая же дуэль отборочного турнира закончилась необычным образом. Оба участника — Иван Попов и Эдуард Каратынян — допустили по два падения, но дальше вышел Попов, так как оба его «уроненных» прыжка были докручены. Каратынян же недокрутил второй тулуп, что повлекло снижение и без того невысоких баллов. А ведь мог не рисковать, чисто прыгнуть любой тройной и выйти дальше!

Иван Попов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В итоге Попов с двумя падениями прошёл в полуфинал. А вот во второй паре чистыми были все четыре прыжка: Владислав Дикиджи исполнил два четверных сальхова, Максим Белявский — два четверных тулупа. Прыжки Дикиджи оценили выше, и он заслуженно оказался в следующей стадии. Но — вот незадача — там же оказался дважды упавший Попов, а чисто отпрыгавший Белявский остался за бортом.

Было ли это недоработкой регламента? Вряд ли: такие локальные несправедливости случаются во всех видах спорта, где используется олимпийская система на вылет. Например, когда в футболе одна команда забила случайный гол и стояла весь матч в защите, а другая проиграла параллельный матч со счётом 3:4.

Но могла ли федерация придумать лазейку в регламенте, ведь падение в фигурном катании – не совсем то, что оборонительная тактика в футболе? Возможно.

Участники командного турнира Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Чехарда с регламентом и объявление о снятии Туктамышевой

Обычно соревновательные правила известны заранее. И в других видах спорта, и в фигурном катании — мы знаем регламент, судейскую систему и её тонкости, заявочные списки участников.

На прыжковом турнире такого не было: болельщики и журналисты узнавали правила по ходу действа (например, то, что гендерное равенство в трёх командах не обязательно), а списки участников личного турнира объявили только после предварительного раунда, и оставалось гадать: если из квалификации проходят три участника, значит, для равного счёта кто-то из сборников должен сняться с лички?

В итоге действительно снялся Михаил Коляда, в женском турнире — Елизавета Туктамышева. В принципе, со списками участников в нашей фигурке всегда всё плохо: а пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина объяснила это пространным «ну, если кто-то снимется, возникнут пересуды и теории заговора». Но если списков нет, вопросов становится ещё больше. И прыжковый турнир эту ошибку не исправил.

Странный конферанс во время (и вместо) жеребьёвки и турнира

В условиях международного бана ФФККР пытается сделать из фигурного катания шоу-продукт, но иногда это получается откровенно топорно. Нет, популяризация идёт на ура — как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть, а то лыжи, например, по центральному ТВ не показывают.

Но затянувшаяся жеребьёвка в «Ленинград центре» с розыгрышем лотерейных призов для зрителей явно не была создана для трансляции. Пришедшие болельщики получили невероятные эмоции, но зачем пускать это в эфир? Тем более пока главные действующие лица, фигуристы, мнутся за кулисами.

Жеребьёвку Алина Загитова и Максим Траньков вели вместе со сценаристом «Вечернего Урганта» Константином Анисимовым, на самом турнире партнёром Загитовой стал ещё более известный Дмитрий Хрусталёв, не чужой для Петербурга. Контраст пока ещё не профессиональной ведущей Загитовой был особенно виден на фоне запросто веселящего трибуны Хрусталёва, и это смотрелось совсем не выигрышно.

Алина Загитова и Дмитрий Хрусталёв Фото: Скрин трансляции Первого канала

При этом разница стала бы менее заметной, а Алина не так бы тушевалась, если бы ей в напарники отрядили привычного Алексея Ягудина, с которым она ведёт «Ледниковый период». Да и Илья Авербух — отличный конферансье. Так что переборщить в попытке сделать шоу всё-таки можно.

Минимум общения с журналистами

Парадокс начинается, когда речь заходит о работе ФФККР с журналистами. Шоу заявленного уровня подразумевает полную открытость, но нет. На жеребьёвку пообещали пустить только шестерых фотографов (и не все издания были спортивными), а во время финалов оказалось, что на турнире нет микст-зоны и она не подразумевается в принципе.

После командного турнира пресс-служба подвела к журналистам только Анастасию Мишину и Александра Галлямова, хотя тот же Евгений Плющенко никогда не убегал от общения. Получается, федерация не сделала ничего, чтобы поспособствовать общению фигуристов и СМИ, хотя это является её обязанностью.

Пресс-служба — проводник между спортсменами и медиа, а не злой полицейский, который должен защищать фигуристов от любых вопросов в принципе. Издания оплачивают своим журналистам, не все из которых живут в Санкт-Петербурге, командировки, но возможности привезти с турнира что-то эксклюзивного просто нет. Получается, что деньги уходят впустую. Не очень хорошая ситуация.