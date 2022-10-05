Кодекс этики был нужен, но раньше. Когда Тутберидзе и Плющенко только начали ругаться

Темой недели в фигурном катании, пока никто больше никуда не перешёл, стало появление нового документа — кодекса этики ФФККР. О необходимости такой бумаги в федерации заявили летом, в разгар медиаскандала между фигуристкой Елизаветой Нугумановой и её тренером Евгением Рукавицыным: если говорить вкратце, спортсменка рассказала об абьюзе со стороны наставника, но ей почти никто не поверил.

Забавно, но этический кодекс возник в разгар трэш-тока между непримиримыми Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, в выяснение отношений которых ввязалась и Татьяна Анатольевна Тарасова. А хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков невозмутимо поливает в очередной раз покинувшую «Хрустальный» Александру Трусову.

Тема документа или органа, который отвечает за этику, не нова для нашего спорта: в Российском футбольном союзе (РФС) комитет по этике функционирует более десяти лет и разбирает неоднозначные высказывания и действия футболистов, тренеров и судей. Неудивительно, что теперь этический кодекс появился именно в фигурном катании — в последнее время журналисты сталкивают российский футбол и российскую фигурку в борьбе за популярность.

Но в футболе денежные штрафы или дисквалификации на один/несколько матчей — привычная история: будь причиной игровое нарушение или сцепившиеся на нецензурных словах тренеры. В фигурном катании это реализовать всё-таки труднее, потому что частные клубы со спонсорскими вложениями за спиной практически отсутствуют, и в итоге всё всё равно возвращается к Федерации.

Что не так с фигурным кодексом этики?

Пожалуй, то, что волну нужно было останавливать в самом начале, когда фигурное катание не успело стать более конфликтным, чем футбол и смешанные единоборства вместе взятые.

И если вдруг начать в одночасье соблюдать кодекс этики до последней буквы, выяснится, что фигурка перестанет существовать в том виде, к которому мы привыкли. Никаких слухов и комментариев, никаких мемных цитат от Плющенко и Железнякова, никаких скандалов вокруг трансферов от одного тренера к другому и судейских скандалов.

Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так это же, наоборот, хорошо? Наверное, потому что хайпа в фигурке действительно стало овермного, и благодаря не только журналистам, получившим почти полный простор для творчества, но и уважаемым тренерам, которые не скупятся на высказывания. А можно ли справиться с волной, захватившей всё и вся? Вряд ли. Вмешиваться нужно было где-то в конце 2019 года, когда штабы Тутберидзе и Плющенко схватились на первых полосах спортивных СМИ и в соцсетях впервые.

Изучим несколько выдержек

«Все лица, составляющие Профессиональное сообщество ФК, должны быть образцом профессионализма и безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально-психологического климата».

Это вряд ли описывает происходящее в нашей фигурке на данный момент, неправда ли? И вот это — тоже:

«Тренеры, сознавая ответственность перед ФФККР, спортсменами, судьями и спортивной общественностью, призваны избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады, в том числе в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях и других информационных сообществах или ресурсах».

И ещё:

«Спортсмен призван сохранять самообладание в случае проигрыша, с достоинством отдавая должное победе и мастерству соперника».

Это явная отсылка к истерике на Олимпиаде Александры Трусовой, которая заняла второе место и не могла с этим смириться. Ситуация и правда была неоднозначной, но теперь получается, что спортсменам, причём часто несовершеннолетним, запрещены эмоции?

Александра Трусова на Олимпиаде-2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот — о тренерах и недопустимости переманивания:

«Тренер не имеет права вести переговоры со спортсменами других клубов/тренеров с предложением о переходе к нему или вести разговоры, которые могут быть истолкованы как предложения о переходе».

Также тренеру нельзя вести переговоры о смене фигуристами гражданства — а в случае таких обращений он обязан передать информацию в Федерацию. Значит, тренер бесправен и не может работать на своё имя, отбирая учеников по своему усмотрениию?

По сути, этот документ возвращает в стереотипный спортивный СССР, где атлеты должны сдерживать эмоции и вместе с тренерами работать на благо родной федерации, не задумываясь о собственном имидже и не оглядываясь на собственный характер.

Что будет за несоблюдение Кодекса?

Кажется, общественное осуждение. Нет-нет, это не шутка! Читаем:

«Соблюдение норм Кодекса обеспечивается повседневной работой региональных федераций и спортивных школ. К лицам, нарушившим положения настоящего Кодекса, могут быть применены меры общественного осуждения и/или дисциплинарного воздействия в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Федерации».

К счастью, расшифровка всё-таки есть. ФФККР выбрала следующие меры дисциплинарного воздействия:

предупреждение;

выговор с публикацией на сайте ФФККР;

обязательство принести публичные извинения;

наложение штрафа;

аннулирование результата соревнований;

дисквалификация временная или постоянная;

запрет занимать руководящие должности в системе ФФККР;

исключение из составов сборных команд России по фигурному катанию на коньках, а также из списка официальных лиц ФФККР на предстоящий сезон;

отстранение от обслуживания соревнований;

запрет на посещение мероприятий и соревнований, проводимых под эгидой ФФККР.

По-хорошему, если всё продолжится как сейчас и если кодекс действительно будет соблюдаться, до высшей меры в виде запрета на посещение договорятся многие, и кандидаты просматриваются сразу.

А вопросов остаётся очень много. Например, пресловутый трэш-ток Плющенко и Ягудина: если на Евгения как на тренера действие Кодекса, безусловно, распространяется, то на Алексея — вряд ли: он связан с нынешним фигурным катанием как шоумен и ведущий Первого канала. И как Плющенко будет отвечать?

Ответов на эти вопросы пока нет — спортивные юристы отказываются прокомментировать документ. Поэтому будем разбираться по ходу действия.